Олимпийский трамвай №13 вышел на маршрут в Новосибирске

В Новосибирске начал курсировать трамвай с олимпийской символикой. Фото: Правительство НСО
В Новосибирске начал курсировать трамвай с олимпийской символикой. Он будет ездить по маршруту № 13. Первыми пассажирами «спортивного» трамвая стали шесть олимпийских чемпионов: Виктор Кровопусков, Софья Великая, Алексей Фросин, София Позднякова, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко. Они приехали в Новосибирске в преддверии Всероссийского турнира по фехтованию на призы Бориса Писецкого.
— Я впервые участвую в таком событии. Этот трамвай — отличная реклама здорового образа жизни, олимпийских ценностей. Интересно, что в детстве я часто ездила на трамвае № 13 на тренировку, поэтому есть что вспомнить", — рассказала двукратная олимпийская чемпионка из Новосибирска София Позднякова.
Торжественное открытие турнира запланировано на 24 сентября.
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