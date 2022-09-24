Погода в Новосибирске на 24 сентября 2022 года: потеплеет до +19

В субботу будет тепло.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Погода в Новосибирске на 24 сентября 2022 года снова порадует нас солнцем, в субботу потеплеет днем до +19 градусов.
— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью ночью 2-7, а днем 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура составит +5…+10 градусов. Днем температура повысится до +15…+20 градусов, местами до +26. Будет преимущественно без осадков, днем по западу области местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.
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