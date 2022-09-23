Глава СК России взял на контроль проверку демонтажа памятника воинам-толмачёвцам

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку демонтажа памятника воинам-толмачёвцам. Фото: Администрация Толмачевского сельсовета

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку демонтажа памятника воинам-толмачёвцам. Напомним, памятник в селе Толмачево демонтировали и, как сообщили в администрации, отправили на реставрацию, чтобы потом установить в другом месте. А на освободившейся территории планируется построить спорткомплекс. Следователи начали проверку по данному факту.

— Председатель СК России поручил представить доклад о ситуации. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СК России.

В администрации села ранее также заявили, что памятник не пострадал при демонтаже.

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