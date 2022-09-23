В Новосибирске завершились поиски женщины, которая ушла искать корову и пропала

О том, что поиски женщины завершены, сообщили волонтеры. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирске завершены поиски 33-летней женщины, которая отправилась искать корову в частном секторе и пропала. Об этом сообщили волонтеры.

— Большое спасибо большое всем, кто принимал участие в поиске, выполнял автономные задачи, делал репосты и был готов помогать. Отдельное спасибо неравнодушному Ивану, который узнал пропавшую и своевременно передал информацию, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, женщина пропала в Калининском районе днем в четверг, 22 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Искала корову и пропала»: в Новосибирске исчезла 33-летняя женщина в леопардовых сапогах с мышлением ребенка

В Новосибирске пропала 33-летняя женщина в леопардовых сапогах с мышлением ребенка (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber