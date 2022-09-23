В Новосибирске завершились поиски женщины, которая ушла искать корову и пропала

О том, что поиски женщины завершены, сообщили волонтеры. Фото: "ЛизаАлерт"
В Новосибирске завершены поиски 33-летней женщины, которая отправилась искать корову в частном секторе и пропала. Об этом сообщили волонтеры.
— Большое спасибо большое всем, кто принимал участие в поиске, выполнял автономные задачи, делал репосты и был готов помогать. Отдельное спасибо неравнодушному Ивану, который узнал пропавшую и своевременно передал информацию, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, женщина пропала в Калининском районе днем в четверг, 22 сентября.
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