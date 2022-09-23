Александр Бастрыкин поручил установить роль мэра в демонтаже стелы к 45-летию Победы в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил разобраться, кто был причастен к демонтажу стелы к 45-летию Победы в Новосибирске. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, кто был причастен к демонтажу стелы к 45-летию Победы в Новосибирске. Напомним, стелу возле «Ройял Парка» демонтировали еще летом. После в сети появилась информация, что на ее месте появится гостиница. В муниципалитете позже сообщили, что стелу отправили на реставрацию, а потом ее перенесут в другое место. Однако потом в прокуратуре потребовали вернуть памятник на место.

— Председатель СК России поручил и. О. Руководителя СУ СК России по Новосибирской области в кратчайшие сроки представить доклад об установлении причастных к преступлению лиц, роли мэра Новосибирска Анатолия Локтя в сложившейся ситуации и мерах, принятых для полноценной реставрации памятника, — пояснили в СК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества.

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Об этом рассказали в прокуратуре города (подробнее).

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