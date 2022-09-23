Новосибирские экскурсоводы обнаружили на берегу Оби кладбище доисторических животных

Экскурсоводы из Новосибирска обнаружили на берегу Оби кости мамонтов и других доисторических животных. Фото: Сибкрай

Экскурсоводы из Новосибирска обнаружили на берегу Оби множество костей мамонтов. Об этом пишет «Сибкрай».

Части скелетов мамонтов и других древних млекопитающих лежали вдоль берега реки. Они были разбросаны на несколько десятков метров. Вес одной «маленькой» косточки составляет примерно восемь килограммов.

Во время сплава по Оби в Сузунском районе группа экскурсоводов сообщества путешественников «Территория Сибири» исследовала кладбище вымерших животных. Были найдены останки не только мамонтов, но и бизонов, шерстистых носорогов, а также диких лошадей.

Руководитель «Территории Сибири» Вячеслав Карманов отметил – его группа ранее уже бывала в этом месте. Сейчас же они преследовали конкретную цель – собрать кости животных.

− Кости обладают характерным палеонтологическим загаром. У нас в области они имеют буро-коричневый окрас – это налет времени, − рассказал путешественник.

Экскурсовод уточнил, что собирать можно только те останки, которые лежат на берегу. Если кости находятся в земле, то необходима специальная лицензия на их раскопки.

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