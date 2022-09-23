Новосибирские экскурсоводы обнаружили на берегу Оби кладбище доисторических животных

Экскурсоводы из Новосибирска обнаружили на берегу Оби кости мамонтов и других доисторических животных. Фото: Сибкрай
Экскурсоводы из Новосибирска обнаружили на берегу Оби множество костей мамонтов. Об этом пишет «Сибкрай».
Части скелетов мамонтов и других древних млекопитающих лежали вдоль берега реки. Они были разбросаны на несколько десятков метров. Вес одной «маленькой» косточки составляет примерно восемь килограммов.
Во время сплава по Оби в Сузунском районе группа экскурсоводов сообщества путешественников «Территория Сибири» исследовала кладбище вымерших животных. Были найдены останки не только мамонтов, но и бизонов, шерстистых носорогов, а также диких лошадей.
Руководитель «Территории Сибири» Вячеслав Карманов отметил – его группа ранее уже бывала в этом месте. Сейчас же они преследовали конкретную цель – собрать кости животных.
− Кости обладают характерным палеонтологическим загаром. У нас в области они имеют буро-коричневый окрас – это налет времени, − рассказал путешественник.
Экскурсовод уточнил, что собирать можно только те останки, которые лежат на берегу. Если кости находятся в земле, то необходима специальная лицензия на их раскопки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер