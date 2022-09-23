В Новосибирской области расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отразили условный ракетно-бомбовый удар

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отразили условный ракетно-бомбовый удар в Новосибирской области. Фото: пресс-служба ЦВО
Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отразили условный ракетно-бомбовый удар в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Дежурные расчеты при помощи комплексов радиолокационной разведки обнаружили авиацию условного противника. «Врага» засекли на дальности около 300 километров.
− Цели были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-400 «Триумф», которые произвели захват и уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками, − рассказали в пресс-службе ЦВО.
Учения проводились в условиях массового радиоподавления условного противника.
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