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Общество23 сентября 2022 13:42

Жители Новосибирской области смогут узнать о частичной мобилизации по номеру 122

Звонок является бесплатным
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцы смогут узнать информацию по поводу частичной мобилизации по номеру 122.

Новосибирцы смогут узнать информацию по поводу частичной мобилизации по номеру 122.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцы смогут узнать информацию по поводу частичной мобилизации по номеру 122. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Горячую линию открыли, чтобы оперативно и точно информировать местных жителей по данной теме. По словам первого заместителя губернатора НСО Юрия Петухова, вскоре получить ответы на интересующие вопросы можно будет через МФЦ.

Юрий Петухов подчеркнул, что горячая линия открыта, чтобы предотвратить распространение ложной информации.

− У каждого должна быть возможность получить исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы из достоверных источников, − отметил первый замгубернатора региона.

Позвонить по номеру 122 можно как с мобильного, так и стационарного телефона. Оператор связи может быть любым. Звонок является бесплатным.

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