Историк рассказал, когда территорию Новосибирской области заселили первобытные люди

Историк рассказал о появлении первобытных людей на территории Новосибирской области. Фото: ЧС-Инфо
Примерно 20 тысяч лет назад территорию Новосибирской области заселили первобытные люди. Об этом «ЧС-Инфо» рассказал историк, доктор исторических наук Владислав Кокоулин.
На землях Новосибирской области обитали разные народы. Можно было встретить древних угров и иранцев, самодийцев, тюрков, монголов и русских.
По словам Владислава Кокоулина, первобытные люди появились там достаточно поздно по сравнению с Горным Алтаем или Минусинской котловиной.
Так, в Горном Алтае человек появился один миллион лет назад. В Минусинской котловине следы человеческой жизнедеятельности обнаружили 200 тысяч лет назад.
− На территории современной Новосибирской области человек появился значительно позднее − примерно 20 тысяч лет назад. И связано это с оледенением, − объяснил историк.
Как только ледник начал отступать, земли заселили мамонты, северные олени, бизоны, шерстистый носорог и медведи. Первобытные люди охотились на них, поэтому спустя некоторое время открыли для себя новые территории.
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