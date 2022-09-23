Первый этап строительства нового терминала в Толмачево планируют закончить до конца 2022 года

Первый этап строительства нового терминала в аэропорту Толмачево в Новосибирске планируется завершить к 2022 году. Фото: tolmachevo.ru

Первый этап строительства нового терминала в аэропорту Толмачево в Новосибирске планируется завершить к 2022 году. После реконструкции аэропорт им. А. И. Покрышкина станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.

— Основная идея фасадного решения — максимальное взаимопроникновение интерьера в экстерьер, — в темное время суток поддержано за счет отсутствия внешней подсветки, что позволяет полностью просматривать внутреннее освещенное пространство. Установленные светильники на ребрах декоративных колонн усиливают эффект прозрачности и одновременно максимально проявляют конструкции «турбин». Пространство кровли над каждой из опор перекрыто светопрозрачными куполами, — пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новый терминал будет соединен с блоком основного здания аэровокзала с помощью крытой галереи. С южной стороны будут располагаться три основных входа. Фасады будут выполнены в виде непрерывной стеклянной «ленты» длиной более 300 метров. Еще одним эффектным архитектурным решением стали четыре 30-метровые колонны, отделанные алюминием и выкрашенные в белый цвет. Они составлены из структурных ребер, в которые вмонтировано светодиодное освещение.

Напомним, реконструировать аэропорт начали в 2020 году.

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Через полгода закончится реконструкция терминала, мы посмотрели эскизы нового аэропорта (подробнее).

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