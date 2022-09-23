Цены на авиабилеты резко выросли в Кемерово. Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Кемерово пожаловался на резкое увеличение стоимости авиабилетов. По словам кузбассовца, долететь до Москвы из Кемерово 30 сентября предлагают за 50 тысяч рублей. В то время как из Новосибирска, по словам мужчины, полет до столицы будет стоить всего 4 тысячи рублей. В Минтрансе Кемеровской области прокомментировали ситуацию.

– Каждая авиакомпания стремится привлечь на свои рейсы, как можно больше пассажиров, и для этого использует различные маркетинговые ходы для гибкого ценообразования. Цена авиабилета зависит не только от структуры затрат. Авиакомпании используют сложные схемы, рассчитывающие операционные расходы компаний относительно пассажиропотока, как правило, на целый год. В «высокий сезон» цены на билеты авиакомпаний выше, чем в период перевозок с малым пассажиропотоком. Это позволяет покрыть убытки авиакомпаний, возникающие за время низкого спроса на авиабилеты, – пишет «Сибдепо» со ссылкой на Минтранс.

По информации ведомства, стоимость билета зависит от множества факторов. Речь идет о времени покупки билета, бренда, продукта, расписания, цели полета, сезона и другого. Например, стоимость заблаговременно купленного билета значительно ниже цены того, что приобретают накануне вылета.

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