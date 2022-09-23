В Новосибирске судили участников ОПГ, занимавшихся сбытом наркотиков

Участников ОПГ, занимающихся сбытом наркотиков, судили в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 23 сентября, Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении участников организованной преступной группы. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Пять человек занимались сбытом наркотиков. Трое из них, жители Омска, поставляли запрещенные вещества в Новосибирск в крупном и особо крупном размерах. Еще две жительницы НСО распространяли наркотики через «закладки».

− Всего участники группы совершили 9 фактов сбыта наркотического средства героин общей массой свыше 100 граммов. Еще в 2 случаях сбыт наркотиков массой около 20 грамм пресечен сотрудниками полиции, − рассказали в прокуратуре.

Сотрудники МВД раскрыли деятельность ОПГ, когда преступники перевозили из Омска в Новосибирск героин массой почти пять килограммов. Задержанные вину не признали.

Организатором группы была женщина. Двое участников имели судимость. Членов ОПГ признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой и частью пятой статьи 228.1 УК РФ – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой и в особо крупном размере».

Преступникам дали от 13 до 16 лет. Также им выписали штраф от 300 до 600 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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