Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с 85-летием Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 85-летием региона. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 85-летием региона. Глава региона подчеркнул, что всех жителей НСО объединяют совместные дела и достижения, которыми можно гордиться.

— За счёт того, что мы такие разные, но желающие сделать что-то особенное и лучше других, за счёт того, что мы гордимся не только своими достижениями, но готовы поддержать друг друга и гордится общим результатом, мы не останавливаемся на достигнутом. Эта особенность нашего региона, а вернее, тех людей, которых собрала Новосибирская область, помогает нам двигаться быстрее, какие бы тяжелые этапы истории мы ни переживали, — отметил Андрей Травников. — Сегодня тоже непростой день: он сложный, с новыми вызовами, проблемами, тревогами. Мне кажется, что благодаря уникальной способности новосибирцев, уникальному сочетанию разных качеств, многообразию мы можем и эти трудности преодолеть, а вызовами воспользоваться для дальнейшего роста. Поздравляю с 85-летием!

Ранее КП-Новосибирск публиковала уточненную программу празднования юбилея области. С 22 по 24 сентября в городе запланировано очень много различных мероприятий. К примеру, в регионе уже прошел молодежный фестиваль «Новосибирь — наше будущее». А в завершающий праздничный день будет организована культурная программа на Михайловской набережной, которая завершится выступлением певицы Полины Гагариной.

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