СК проведет проверку по факту демонтажа памятника воинам-толмачевцам под Новосибирском

СК проверит законность сноса памятника воинам-толмачевцам под Новосибирском. Фото: Администрация Толмачевского сельсовета

СУ СК России по Новосибирской области проведет проверку по факту демонтажа памятника «Вечная слава павшим в боях за Родину в 1941-1945 годов». Монумент находился на территории школы №61 в селе Толмачево.

Как объяснили в администрации Толмачевского сельсовета, памятник сначала отреставрируют, а потом перенесут на благоустроенную территорию сельсовета. А на старом месте построят физкультурно-оздоровительный комплекс.

В администрации подчеркнули, что монумент в 100-процентной целостности. Хотя в соцсетях появилась информация, что при демонтаже его повредили.

− По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка, − отметили в публикации.

Следователи устанавливают обстоятельства сноса памятника. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

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