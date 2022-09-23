Жители Новосибирска обратили внимание на загрязненную воду в Обском море

Сибиряки пожаловались на загрязненную воду в Новосибирском водохранилище. Фото: стоп-кадр из видео Юлии Ефремовой
Сибиряки пожаловались на загрязненную воду в Новосибирском водохранилище. Они сняли на видео серо-коричневую пену, покрывшую водоем.
Пост в группе «Инцидент Новосибирск» опубликовала местная жительница Юлия Ефремова.
− Экологическая катастрофа на Обском водохранилище, − написала женщина.
К публикации она прикрепила видео, на котором мужчина плывет на лодке и демонстрирует плохое качество воды. По его словам, речь идет об отходах канализации.
В комментариях пользователи Сети предположили, что пена образовалась от цветения воды.
КП-Новосибирск связалась с Минприроды Новосибирской области и попросила дать комментарий.
− По этому вопросу нужно обратиться в Росприроднадзор. Данное водохранилище – это объект федерального надзора, мы здесь не компетентны, − сообщили в пресс-службе.
Дозвониться в Сибирское управление Росприроднадзора не удалось. КП-Новосибирск направила туда запрос.
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