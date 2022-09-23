В Новосибирске мэрия закрыла ещё одну нелегальную заправку

В Новосибирске закрыли ещё одну нелегальную заправку. Фото: читатели КП-Новосибирск
В Новосибирске днём в пятницу, 23 сентября, специалисты мэрии закрыли ещё одну нелегальную бензоколонку. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.
- Примерно в районе улицы Потанинской увезли автомобиль, откуда продавали бензин, - рассказали очевидцы.
Напомним, мэрия уже давно проводит по городу рейды по поиску и изъятию нелегальных передвиженых заправок. Бензин, который на них продают, несертифицирован и может быть некачественным. Кроме того, на таких заправках, как правило, не соблюдаются меры безопасности, что может привести к ЧП.
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