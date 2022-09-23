В Новосибирске прошел митинг-концерт в поддержку Президента РФ и референдума на Донбассе. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске 23 сентября прошел митинг-концерт в поддержку Президента РФ и референдума на Донбассе. На мероприятие пришли более 7-ми тысяч жителей. Участие в нём принял и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На митинге-концерте глава региона выразил уверенность, что большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосуют за то, чтобы войти в состав России.

Глава региона напомнил, что жители Донбасса 8 лет страдали от преследований СБУ, терпели теракты, запугивания. Андрей Травников, поделился, что недавно побывал в подшефном Беловодском районе ЛНР и Мариуполе ДНР. Там губернатор убедился, что люди, живущие там, давно сердцем и мыслями с Россией.

– Мы должны, просто обязаны, помочь им наладить нормальную полноценную жизнь, – сказал Андрей Травников на мероприятии.

На митинге выступила и замглавы Беловодского района Луганской Народной Республики, председатель Совета женщин Беловодского района ЛНР Валентина Гладкова. Она прибыла в регион 1 сентября для реабилитации. Известно, что до приезда на нее было совершено покушение. По мнению Гладковой, сейчас жители страны проживают исторический момент.

– Меня переполняют чувства от того, что я приехала в Россию и вернусь уже в Россию! – порадовалась она.

Известно, что прошел митинг-концерт в Центральном парке культуры и отдыха по инициативе Фонда поддержки общественных инициатив «Волонтёрский Форпост».

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