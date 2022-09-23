Под Новосибирском мотоциклист без прав разбился в столкновении с кроссовером. Фото: ГИБДД НСО.

В поселке Линево под Новосибирском в столкновении с кроссовером пострадал 31-летний мотоциклист. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

– 22 сентября 31-летний водитель CHERY TIGGO ехал по Коммунистическому проспекту. При повороте на улицу Листвянскую столкнулся с мотоциклом X-MOTO. Им управлял водитель 1991 года рождения. У него не было прав, – уточнили в Госавтоинспекции.

Известно, что мотоциклист, севший за руль без прав, получил различные травмы.

Виновника аварии установят сотрудники ГИБДД.

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