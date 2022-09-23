5-летняя девочка пострадала в жёстком ДТП с «Камазом» на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

На трассе К-12 «Новосибирск - Колывань -Томск» в пределах Новосибирской области произошло жёсткое ДТП с «Камазом». В результате аварии пострадал ребёнок. Подробности раскрыли в ГИБДД по Новосибирской области.

– Утром 22 сентября водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Камаз», ехал по трассе в сторону Колывани. На 21км 500м при повороте налево на заправку не предоставил преимущество в движении встречному транспорту. В результате чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120. Легковушкой управлял водитель 1981 года рождения. Он ехал со стороны Колывани, – уточнили в Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала девочка 2017 года рождения, пассажирка «ВАЗа». Малышку, судя по фото с места аварии, откачивали медики. О ее состоянии ничего неизвестно.

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