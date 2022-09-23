Полицейские поймали новосибирца, ограбившего квартирное бюро в маске и перчатках. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске полицейские нашли и задержали мужчину, который ограбил квартирное бюро. Нападение на фирму случилось 17 сентября. В тот день налетчик зашел в офис в маске и перчатках, схватил деньги из кассы и скрылся. Преступление попало на камеру видеонаблюдения.

– Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Железнодорожного района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что за день до ограбления квартирного бюро новосибирец на улице напал на прохожего. Он с применением физической силы отобрал у него мобильник и скрылся. Тогда ущерб составил 10 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за грабёж. Злоумышленника отправили в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина в маске и перчатках ограбил квартирное бюро в Новосибирске

Его преступление попало на камеры видеонаблюдения (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber