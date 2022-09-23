Полицейские поймали новосибирца, ограбившего квартирное бюро в маске и перчатках. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске полицейские нашли и задержали мужчину, который ограбил квартирное бюро. Нападение на фирму случилось 17 сентября. В тот день налетчик зашел в офис в маске и перчатках, схватил деньги из кассы и скрылся. Преступление попало на камеру видеонаблюдения.
– Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Железнодорожного района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что за день до ограбления квартирного бюро новосибирец на улице напал на прохожего. Он с применением физической силы отобрал у него мобильник и скрылся. Тогда ущерб составил 10 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за грабёж. Злоумышленника отправили в СИЗО.
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