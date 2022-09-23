Жители Шлюза в Новосибирске пожаловались на подростков-курильщиков, облюбовавших детскую площадку

В Новосибирске подростки отобрали детскую площадку у маленьких детей. Фото: Шлюз. Новосибирск.

Подростки забрали у малышей детскую площадку возле детсада на улице Тружеников, 15. Домик для игр маленьких детей превратился в место для сходок. Подростки курят и матерятся, не стесняясь прохожих. Об этом очевидцы рассказали в группе «Шлюз. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

— Сидят на крыше, не дают деткам помладше поиграть, курят и внаглую матерятся! — возмущается в посте местная жительница.

По ее словам, подростки на замечания не реагируют, могут оскорбить взрослых, которые пытаются их прогнать.

— Возле детского сада сидят почти каждый день на площадке. Постоянно эту тусовку вижу в том домике, — подтвердила КП-Новосибирск местная жительница.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе снова объявился мужчина, нюхающий детские колготки в Первомайском районе.

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