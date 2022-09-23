Новосибирцы ищут водителя, задавившего их собаку

Собака попала под задние колеса иномарки. Фото: скриншот из видео группы "Наш дом Слобода"
В Новосибирске собака попала под колеса иномарки. Инцидент произошел в Ленинском районе недалеко от дома № 11/1 на улице Спортивная.
- Известно, что из-за поворота ему под колеса бросилась большая белая собака в ошейнике и с болтающимся от него поводком, - говорится в группе «Наш дом Слобода».
ДТП попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что водитель не успел среагировать и переехал животное задними колесами. Собака испугалась и убежала, а за ней следом бежал хозяин. Когда водитель автомобиля вышел, то никого не увидел.
- После всех событий животное, к сожалению, скончалось, его не смогли спасти, - говорится в посте.
Теперь хозяева собаки ищут водителя авто.
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