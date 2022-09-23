В новосибирском аэропорту Толмачево задержали иностранца, который провозил без декларации 22 кг парикмахерских инструментов

Иностранец пытался провезти без декларации 22 килограмма парикмахерских инструментов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранец пытался провезти без декларации 22 килограмма парикмахерских инструментов. Его задержали сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Все изделия мужчина поместил в багаж. Таможенники насчитали 35 парикмахерских инструментов. Среди них – фены, машинки для стрижки волос и различные аксессуары.

Иностранец оказался пассажиром авиарейса «Ташкент-Новосибирск». По его словам, инструменты нужны были для работы в салоне красоты. Однако мужчина не задекларировал партию товаров, чем и нарушил закон.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ – «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».

Парикмахерские инструменты отправят на экспертизу, чтобы определить их стоимость.

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