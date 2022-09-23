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Общество23 сентября 2022 8:23

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали иностранца, который провозил без декларации 22 кг парикмахерских инструментов

Назначена экспертиза для определения стоимости товара
Анастасия ХРОМЫХ
Иностранец пытался провезти без декларации 22 килограмма парикмахерских инструментов.

Иностранец пытался провезти без декларации 22 килограмма парикмахерских инструментов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранец пытался провезти без декларации 22 килограмма парикмахерских инструментов. Его задержали сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Все изделия мужчина поместил в багаж. Таможенники насчитали 35 парикмахерских инструментов. Среди них – фены, машинки для стрижки волос и различные аксессуары.

Иностранец оказался пассажиром авиарейса «Ташкент-Новосибирск». По его словам, инструменты нужны были для работы в салоне красоты. Однако мужчина не задекларировал партию товаров, чем и нарушил закон.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ – «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».

Парикмахерские инструменты отправят на экспертизу, чтобы определить их стоимость.

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