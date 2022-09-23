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Общество23 сентября 2022 7:58

Сибирячка обвинила подругу в мошенничестве с кредитом

Она уверяет, что приятельница уговорила ее взять займ, после чего пропала вместе с деньгами
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Сибирячка обвинила подругу в обмане с платежами по кредиту.

Сибирячка обвинила подругу в обмане с платежами по кредиту.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Новосибирска назвала свою подругу мошенницей. Женщина уверяет, что приятельница уговорила ее взять для нее кредит, обещая вовремя рассчитаться. Однако вместо этого пропала. Вместе с деньгами.

– Говорила, что закроет кредит в течение трех месяцев. Но не погасила ни копейки. Ей было наплевать, что я на 1 группе инвалидности, что у меня дети, и что мы подруги. Далее выяснилось, что подобным образом, другая женщина купила ей в кредит автомобиль, – написала пострадавшая в соцсетях.

Как пояснила обманутая женщина КП-Новосибирск, у нее нет документов, подтверждающих аферу.

– Мы были близкими друзьями. Я не ожидала такой подлости. Поэтому приходится рассчитываться самой за доверчивость, – пояснила сибирячка.

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