В Новосибирске арендаторы бомбоубежища задолжали мэрии 300 тысяч рублей

Арендаторы бомбоубежища в Новосибирске задолжали администрации 300 тысяч рублей. Фото: УФССП по Новосибирской области

Организация, задолжавшая администрации крупную сумму денег, освободила арендуемое бомбоубежище в Новосибирске. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

По имеющейся информации, общественная организация арендовала у мэрии помещения бомбоубежища, расположенного в Железнодорожном районе. В какой-то момент организация перестала платить за услугу деньги. Долг составил 300 тысяч рублей.

− Тогда представитель органа местной городской исполнительной власти подал в суд. В результате договор аренды был расторгнут, − отметили в публикации.

Судебный пристав-исполнитель предупредил арендаторов об уголовной ответственности, которая грозит за неисполнение судебного решения. После этого они забрали свое оборудование и покинули помещения.

Организация добровольно отдала ключи от бомбоубежища. В итоге исполнительное производство было окончено, ведь все требования должник выполнил.

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