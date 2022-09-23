Мужчина вытащил радиаторов больше, чем на 6 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области мужчина украл чугунные радиаторы на 6500 тысяч рублей. Из приговора Коченевского районного суда следует, что обвиняемый проник в водонапорную башню и вынес оттуда четыре батареи.

- Общий вес радиаторов составил 230 килограммов. Общая сумма украденного - 6580 рублей. Из этого следует, что мужчина причинил вред местной администрации на эту сумму, - говорится на сайте Коченевского районного суда.

Было возбуждено уголовное дело по статье кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Обвиняемому дали полтора года условного срока.

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