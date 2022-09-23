Под суд отправили многодетного отца. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области многодетного отца отправили на исправительные работы за неуплату алиментов. Дело рассматривали в Коченевском районном суде.

Известно, что у мужчины есть несовершеннолетняя дочка от первого гражданского брака. После расставания с сожительницей он женился на другой женщине и у них родились 7 совместных детей. Алименты первому ребенку он не платил из-за финансовых сложностей.

- Задолженность по алиментам у него составляет около 269 000 рублей, - говорится в приговоре Коченевского районного суда.

Многодетного отца приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Плюс ко всему, от его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Также из приговора суда следует, что наказание следует считать условным. То есть, мужчина может не менять место работы, но, часть его зарплаты будут перечислять в пользу государства и ребенка.

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