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Общество23 сентября 2022 13:23

В Новосибирской области многодетного отца отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Он не отправлял деньги ребенку от первой сожительницы
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Под суд отправили многодетного отца.

Под суд отправили многодетного отца.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области многодетного отца отправили на исправительные работы за неуплату алиментов. Дело рассматривали в Коченевском районном суде.

Известно, что у мужчины есть несовершеннолетняя дочка от первого гражданского брака. После расставания с сожительницей он женился на другой женщине и у них родились 7 совместных детей. Алименты первому ребенку он не платил из-за финансовых сложностей.

- Задолженность по алиментам у него составляет около 269 000 рублей, - говорится в приговоре Коченевского районного суда.

Многодетного отца приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Плюс ко всему, от его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Также из приговора суда следует, что наказание следует считать условным. То есть, мужчина может не менять место работы, но, часть его зарплаты будут перечислять в пользу государства и ребенка.

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