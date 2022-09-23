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Общество23 сентября 2022 6:45

Стоимость строительства инфекционной больницы под Новосибирском выросла втрое

Она повысилась до 16 млрд рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Стоимость строительства инфекционной больницы под Новосибирском выросла втрое.

Стоимость строительства инфекционной больницы под Новосибирском выросла втрое.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о резком увеличении стоимости строительства инфекционки под Новосибирском. Так, цена с 4,6 млрд подскочила до 16 млрд рублей. Проектную документацию пересмотрели, учтя актуальную ситуацию на строительном рынке. Информацию об изменении стоимости опубликовали в департаменте коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка».

По данным пресс-службы, из общей стоимости, необходимой на возведение объекта, «Газпромбанк» готов предоставить 12 млрд рублей.

Известно, что на месте будущей инфекционной больницы строят 6 боксированных отделений. Уже на 75% рабочие выполнили устройство фундаментов.

Строительство инфекционной больницы в Новосибирской области ведут в рамках ГЧП. Медучреждение, площадь которого 41 тыс. квадратов, будет рассчитано на 504 койки. Также в нем будут 260 резервных коек на случай ЧП.

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