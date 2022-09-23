Стоимость строительства инфекционной больницы под Новосибирском выросла втрое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о резком увеличении стоимости строительства инфекционки под Новосибирском. Так, цена с 4,6 млрд подскочила до 16 млрд рублей. Проектную документацию пересмотрели, учтя актуальную ситуацию на строительном рынке. Информацию об изменении стоимости опубликовали в департаменте коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка».

По данным пресс-службы, из общей стоимости, необходимой на возведение объекта, «Газпромбанк» готов предоставить 12 млрд рублей.

Известно, что на месте будущей инфекционной больницы строят 6 боксированных отделений. Уже на 75% рабочие выполнили устройство фундаментов.

Строительство инфекционной больницы в Новосибирской области ведут в рамках ГЧП. Медучреждение, площадь которого 41 тыс. квадратов, будет рассчитано на 504 койки. Также в нем будут 260 резервных коек на случай ЧП.

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