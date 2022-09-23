Посвященный 85-летию региона молодежный фестиваль прошел в Новосибирской области

В Новосибирской области прошел молодежный фестиваль, посвященный 85-летию региона. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области прошел молодежный фестиваль, посвященный 85-летию региона. Праздничные мероприятия стартовали в четверг, 22 сентября.

Как рассказали в правительстве Новосибирской области, студенты подготовили насыщенную программу. Они приняли участие во флешмобе «Мы Новосибирь». Также молодежь показала свои знания в квизе «Знаток Новосибири».

Ярким событием стал фестиваль «Новосибирь – наше будущее», в котором выступили различные творческие коллективы.

− Всего на площадке фестиваля выступили творческие студенческие коллективы девяти образовательных организаций региона, − уточнили в публикации.

Среди участников были победители конкурсов танцев и вокала, лауреаты фестивалей от регионального до международного уровней, а также другие талантливые сибиряки.

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