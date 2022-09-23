В Новосибирске два человека погибли в пожаре на улице Малая Кропоткина

Двое погибли при пожаре в частном секторе Новосибирска. Фото: АСТ-54 / Инцидент Новосибирск.

В ночь на пятницу, 23 сентября, в Калининском районе Новосибирска загорелся дом в частном секторе по адресу Малая Кропоткина, 46а. Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», огонь перекинулся и на здание, расположенное рядом.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, погибли двое человек. Их личности пока не установили.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области уточнили, что предварительной причиной пожара является неосторожность при курении. Следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Подробности и обстоятельства пожара уточняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в четверг в Калининском районе на пожаре спасли девочку и двух котов.

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