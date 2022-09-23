«Искала корову и пропала»: в Новосибирске исчезла 33-летняя женщина в леопардовых сапогах с мышлением ребенка

В Новосибирске пропала 33-летняя женщина в леопардовых сапогах с мышлением ребенка. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске ищут Какаеву Светлану Владимировну. 33-летняя женщина пропала накануне, 22 сентября, в частном секторе города. Об этом рассказали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Женщина проживает в частном секторе. Вчера она недалеко от своего дома пасла корову. Как выяснилось позже, корова ушла. Женщина отправилась ее искать и пропала. Корову видели отдельно, но без нашей пропавшей. Домой женщина не вернулась, местонахождение неизвестно, – сообщила КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Известно, что у пропавшей есть отклонения в развитии. Она по психологическому возрасту почти как ребенок. В связи с чем, у волонтеров есть основания считать, что жизнь женщины в опасности.

Приметы пропавшей: рост – 168-170 см, нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза.

Была одета в красно-белую олимпийку, синие джинсы, резиновые сапоги с леопардовым рисунком.

Если вы знаете, где сейчас Светлана, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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