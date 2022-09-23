Более 110 посёлков дополнительно газифицируют в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Новосибирской области рассмотрели вопросы дополнительной газификации в регионе. Их обсудили на заседании областного штаба по газификации. Провели его под руководством Андрей Травникова, губернатора региона. Известно, что в программу газификации области вносят 117 поселков, а по программе догазификации льготникам кратно увеличили компенсации.

Губернатор Новосибирской области поручил назначить в муниципалитетах ответственных лиц для контроля работ по подключению домов к газу. Ответственных должны предоставить районные администрации. По рангу эти люди должны быть не ниже заместителей глав. Работать назначенные лица будут со специалистами «Газпром газораспределение Томск». Совместно они будут выбирать места для размещения газораспределительных станций. Также будут выбирать трассы в районах Новосибирской области, где природный газ впервые придет по сети. Речь о Курасукском, Купинском, Баганском районах.

– По программе догазификации Губернатор поручил в отношении тех льготных категорий граждан, которым полагалась 50-процентная компенсация стоимости внутридомового газового оборудования – увеличить эту компенсацию до 100 процентов с ограничением стоимости – не более 100 тысяч рублей. Работа ведётся Правительством Новосибирской области в рамках исполнения поручений Президента РФ о догазификации домовладений без привлечения средств граждан, – добавили в Правительстве.

Известно, что по утвержденной программе газификации подлежат 32 поселка, то есть 9700 домовладений в Новосибирской области.

В Правительстве напомнили, что 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме между Правительство Новосибирской области и ПАО «Газпром» подписали дополнение к программе, в рамках которого планируют газифицировать несколько перспективных районов области.

– Предложено к газификации 117 населённых пунктов Новосибирской области (15507 домовладений). Объём финансирования мероприятий в рамках дополнения к программе, по текущей оценке, составит 23,5 миллиарда рублей (средства ООО «Газпром газификация»), – уточнили в Правительстве.

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