Под Новосибирском нашли живым второго оставшегося без мамы медвежонка

Под Новосибирском второго медвежонка-сироту нашли живым. Фото: animal_nsk – Новосибирск.
В Болотнинском районе Новосибирской области обнаружили второго медвежонка-сироту. Об этом сообщила зоозащитница Елена Боченкова.
– Нашелся брат Мишель (мишки из Болотного), второй медвежонок, это мальчик, – рассказала зоозащитница на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнила Елена Боченкова, скоро на малыша оформят документы. Напомним, ранее в Минприроды региона не стали осуждать волонтеров за отлов медвежонка. Без попечения матери малыш бы погиб.
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