В Новосибирске на Большевистской улице растянулась пробка в 8 километров

Гигантский затор спровоцировали авария и ремонтные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 23 сентября, в Новосибирске на улице Большевистской растянулась огромная пробка. По информации «2ГИС», начало затор берет на Разъезде Иня и тянется до Южной площади. Таким образом, длина затора составила около 8-ми километров.

По словам водителей, пробку спровоцировали авария и ремонтные работы. Известно, что там произошло ДТП возле дома № 32 на Большевистской улице. На этом участке столкнулись 2 авто. Кроме того, затор появился из-за дорожных работ. Рабочие проводят ремонт дороги в районе Южной площади.

Ранее сообщалось, что уровень пробок на утро 23 сентября в Новосибирске составил 6 баллов.

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