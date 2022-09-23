В Новосибирске пенсионер разбился, упав со ступенек в метро. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске на станции метро «Гагаринская» разбился пенсионер. Инцидент произошел 22 сентября. Информация об этом появилась в соцсети.

– Мужчина, спускаясь по ступенькам к перрону, споткнулся и упал на пандус для колясок. В результате этого серьёзно повредил себе руку, – рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Горожане добавили, что у работников станции не нашлось аптечки, чтобы оказать пенсионеру первую помощь. Пожилому мужчине вызвали скорую.

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