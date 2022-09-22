В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек при падении дельтаплана

В результате падения дельтаплана в Алтайском крае погибли два человека. Фото: Восточное МСУТ СК РФ

Два человека погибли в результате падения дельтаплана вблизи поселка Рассвет Хабарского района Алтайского края. По данному факту возбудили уголовное дело, пишет Amic со ссылкой на Восточное МСУТ СК РФ.

Трагедия произошла 21 сентября 2022 года. Двое мужчин − 34 и 50 лет, выполняли прогулочный полет. По какой-то причине дельтаплан начал падать. Спастись сибирякам не удалось.

− Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 263 УК РФ − «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», − отметили в публикации.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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