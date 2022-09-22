В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр «Кронос» из-за пожара

В Новосибирске вечером эвакуировали бизнес-центр «Кронос». Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске вечером в четверг, 22 сентября, эвакуировали бизнес-центр «Кронос». Там случился пожар.

— В 16:38 поступило сообщение о пожаре в бизнес-центре Железнодорожного района. К тому моменту самостоятельно эвакуировались 600 человек, — рассказали в областном МЧС. — Возгорание случилось на 3 этаже в вентиляционной шахте.

Пожарные локализовали возгорание в 16:58, полностью открытое горение ликвидировали в 16:59. Во время случившегося никто не пострадал. На месте работали 17 единиц техники и 56 человек личного состава.

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