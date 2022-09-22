В Алтайском крае насмерть сбили 64-летнюю женщину-пешехода

В районе села Безрукавка в Алтайском крае насмерть сбили женщину. Фото: Инцидент Рубцовск

В районе села Безрукавка в Алтайском крае насмерть сбили женщину. ДТП произошло вечером в среду, 21 сентября. Об этом рассказал Amic, ссылаясь на ГИБДД Рубцовска.

По предварительной информации, водитель Chevrolet Nivа двигался со стороны Рубцовска в направлении села Захарово. И на 69-м километре трассы К-87 он сбил 64-летнюю женщину-пешехода. Известно, что сибирячка шла по дороге навстречу автомобилю.

− После этого ее отбросило на встречку, где на лежащее тело наехали «Лада-213100», ВАЗ-21053 и ГАЗ-322132, − поделился жуткими подробностями Amic.

Это спровоцировало массовую аварию. ГАЗ въехал в остановившуюся справа «Ладу», а потом столкнулся с движущимся в попутном направлении ВАЗом. «Лада» улетела в кювет, а ГАЗ опрокинулся набок.

Женщина-пешеход скончалась на месте. В ДТП пострадали два водителя и пассажир.

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