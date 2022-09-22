Жительница Новосибирска нашла гриб в форме женских ягодиц

Сибирячка нашла гриб, по форме напоминающий женские ягодицы. Фото: Грибы и грибные места НСО

Сибирячка нашла гриб, по форме напоминающий женские ягодицы. Фото она опубликовала в группе «Грибы и грибные места НСО».

Женщина собирала грибы в Кыштовском районе. «Тихая охота» выдалась для нее особенно удачной. Домой жительница Новосибирска принесла опята, дождевики и зонтики.

В комментариях сразу же определили, что гриб необычной формы – это дождевик. Дикорос считается съедобным. По размеру он гораздо больше других грибов.

− Зонтики, гигантские дождевики − вы бьете рекорды!!! – отреагировала на фото одна из подписчиц.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жительница Новосибирска обнаружила в Караканском бору гриб эротичной формы.

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