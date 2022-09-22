В Новосибирске парень, убивший подростка на базе отдыха, пойдет под суд

Убийство случилось на базе отдыха. Фото: соцсети/СК России по Новосибирской области

В Новосибирске под суд пойдет 21-летний парень, которого обвиняют в убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка. Напомним, громкая история случилась в 2018 году на базе отдыха «У моря». Подросток приехал в Новосибирскую область вместе с родителями. Утром 28 июня он пошел в туалет, а вернулся оттуда, уже истекая кровью — мальчику нанесли четыре ножевых удара. Подросток погиб, не успев рассказать, что случилось.

Позже выяснилось, что мальчик, гуляя по пляжу, стал невольным свидетелем любовной сцены, застав там парочку, занимавшуюся любовью. Он вместе со своим знакомым снял их на телефон. Утром, отправившись в туалет, он столкнулся с тем самым парнем, которого заснял. Он сказал ему, что выложил это видео в сеть. Между молодыми людьми началась ссора, в ходе которой подозреваемый, которому тогда было 18 лет, ударил подростка ножом.

Поймать подозреваемого не могли три года. Но все же его удалось задержать.

— 18 сентября 2021 года 21-летний злоумышленник был задержан на территории города Калининграда и этапирован в Новосибирск для производства следственных действий, — пояснили в областном СК. — Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в преступлении он не признал.

Сейчас его уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд.

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