В Новосибирской области обсудили новые технологии переработки отходов

Мусор, который нельзя переработать, разместят на специальном участке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Правительстве Новосибирской области на круглом столе эксперты технического совета при министерстве ЖКХ рассмотрели новейшие технологии переработки и утилизации мусора, которые можно будет применять на комплексах с ТКО.

— Проекты комплексов по переработке отходов в Новосибирской области должны включать сортировку до 100% и переработку 50% отходов. Эти требования будут обозначены в техническом задании на строительство будущих комплексов ТКО в регионе, — подчеркнул председатель технического экспертного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области Андрей Даниленко.

Те отходы, которые переработать не получится, разместят на специальном участке, оснащенном трехслойным защитным экраном с применением геотекстиля. Это позволит не допустить попадания вредные веществ в почву и грунтовые воды. Весь фильтрат будет направлен на специальные очистные сооружения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на мусороперерабатывающих комплексах в Новосибирской области будет обеспечен высокотехнологичный экологический контроль. Использование специальных технологий позволит обезвредить органические отходы. На всех современных объектах будет организована комплексная система экологического мониторинга. Как ранее отмечал председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Александр Обрывко, новые комплексы будут являть собой нечто вроде заводов, занимающихся переработкой отходов в полезные материалы без вреда для окружающей среды.

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