В Заксобрании Новосибирской области создали «Законодательную азбуку»

В Заксобрании НСО создали «Законодательную азбуку». Фото: Заксобрание Новосибирской области

К 85-летию Новосибирской области Законодательным Собранием региона разработана электронная презентация «Законодательная азбука».

Слайды в формате pdf или pptx могут быть использованы в образовательных организациях. На уроках обществоведения и обществознания, истории родного края, классных часах учащиеся и студенты на конкретных примерах увидят, какие личности в разное время творили историю Новосибирской области в качестве депутатов, каков в настоящее время состав областного парламента.

— Мы, коллектив Законодательного Собрания, кто работал над созданием электронной презентации, будем рады, если наш труд станет полезен для молодого поколения и еще раз напомнит: история — это люди. Каждый на своем месте своими ежедневными делами мы создаем будущее родного края, нашей Новосибирской области, отмечающей в этом году 85 лет со дня создания, — прокомментировал Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

Андрей Шимкив также отметил, что эта презентация, прежде всего, о людях. Ведь Законодательное Собрание Новосибирской области было всенародно избрано и сформировано в 1994 году, став новым звеном в системе органов государственной власти. И в разное время здесь успели поработать люди, известные не только в пределах нашего региона, но и по всей стране. В их числе, в частности, Алексей Акимович Беспаликов, Юрий Фёдорович Бугаков, Анатолий Павлович Сычёв.

— Они сформировали традиции, которым мы стараемся следовать. И среди моих нынешних коллег много людей достойных, значимых для области, чей вклад в ее социально-экономическое развитие сложно переоценить, — пояснил Председатель Законодательного Собрания региона.

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