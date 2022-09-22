В Калининском районе Новосибирска на пожаре спасли девочку и двух котов

На пожаре в Калининском районе спасли девочку и двух котов. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

На пожаре в Калининском районе спасли девочку и двух котов. ЧП произошло в четверг, 22 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар начался в частном секторе по улице 2-ая Газовая. Пламя объяло надворные постройки и два жилых дома. Была вероятность, что огонь перейдет и на другие дома.

Возгорание заметил местный житель. Он и вызвал на место пожарных.

− По прибытии первых пожарных расчетов горела баня, первый этаж частного дома, загоралась кровля второго дома, − отметили в публикации.

Был создан штаб пожаротушения. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В тушении участвовали семь машин и 22 огнеборца.

Ситуацию осложняло то, что в одном из горящих домов находилась 16-летняя девочка. Она не могла самостоятельно покинуть здание из-за огня и сильного задымления. При помощи спасательных устройств сибирячку спасли. Также пожарные вытащили двух котов, документы и некоторые ценные вещи.

В 14:43 открытое горение ликвидировали. Общая площадь пожара составила около 204 метров квадратных. В итоге огонь уничтожил баню и надворные постройки. Повреждены три жилых дома.

Причину пожара устанавливают.

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