На турнире в Новосибирской области выступят гимнасты из пяти стран

На соревнованиях в Новосибирской области выступят спортсмены из пяти стран. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На турнире на призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного в Новосибирской области выступят гимнасты из пяти стран. Всего в соревнованиях поучаствуют 170 спортсменов. Об этом было заявлено сегодня в Правительстве региона на заседании оргкомитета предстоящего турнира.

Пройдёт турнир в спорткомплексе «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» с 5 по 9 октября.

— Турнир на призы наших прославленных гимнастов посвящен 85-летию Новосибирской области. К нам приедут зарубежные спортсмены, а также гости из ДНР и ЛНР. Мы должны радушно встретить гостей и провести соревнования на высоком уровне, — подчеркнул замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

Среди участников будут спортсмены национальных сборных и юные гимнасты, которые будут соревноваться по программам КМС и 1 разряда.

Напомним, в Новосибирске с 27 по 30 октября на площадке Регионального волейбольного центра пройдёт также всероссийский открытый юношеский турнир «Сила традиций». За командный трофей — кубок «Сила традиций» — будут бороться десять команд. Это девять сборных федеральных округов РФ (СФО будет представлен двумя составами: СФО-Западная Сибирь и СФО-Восточная Сибирь) и сборная Республики Беларусь. В этом году турнир пройдёт под девизом «Побеждать вопреки!» и будет посвящён 85-летию Новосибирской области, 70-летию дебюта сборной СССР на Олимпийских играх в Хельсинки, 30-летию Олимпиады в Барселоне.

А 10 сентября в Новосибирске прошло еще одно крупное спортивное мероприятие - полумарафон Раевича. Оно собрало более 1,5 тысяч участников самых разных возрастов. У мужчин первое место досталось одному из братьев Рыбаковых из Белово, традиционных фаворитов фестиваля. А у женщин в полумарафоне победила новосибирская спортсмена Анна Викулова. Спортсменов наградят грамотами и сувенирами, а тройка лидеров получила медали и финансовые призы. В 2022 году мероприятие прошло в 25-й раз.

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