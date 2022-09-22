Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился секретом стройной фигуры

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о похудении. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Секретом стройной фигуры поделился с новосибирцами мэр города Анатолий Локоть. На вопрос о похудении он ответил в прямом эфире телеканала ОТС в четверг, 22 сентября.

Один из местных жителей заметил, что градоначальник похудел. Новосибирец поинтересовался, как мэру удалось сбросить лишние килограммы.

Отвечая на вопрос, Анатолий Локоть процитировал известную балерину Майю Плисецкую.

− Я вспоминаю всегда, когда мне задают этот вопрос, ответ Майи Плисецкой: «Зашейте рот», − отметил глава Новосибирска.

При этом он не стал озвучивать, на сколько килограммов похудел и как долго к этому шел.

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