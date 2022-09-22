Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал способ борьбы с неприятным запахом в городе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о неприятном запахе в городе.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Мэр Анатолий Локоть рассказал, как в Новосибирске будут бороться с неприятным запахом. Периодически местные жители жалуются на ужасную вонь в городе.
Выступая в эфире телеканала ОТС в четверг, 22 сентября, градоначальник отметил, что источники запаха находятся за чертой города.
− Мы боремся с этим – создаем зеленые зоны. Потому что самые лучшие фильтры от пыли, дыма, грязи и запаха — это, конечно, растения, − высказался мэр Новосибирска.
Анатолий Локоть добавил, что воздух, как правило, загрязняют транспорт, промышленные предприятия, а также частный сектор.
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