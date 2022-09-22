В Новосибирске открылась школа креативных индустрий

В школе смогут обучаться 120 человек. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области создана Школа креативных индустрий. Там уже начали работать шесть творческих студий – современной электронной музыки, анимации и 3Д-графики, интерактивных цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности, звукорежиссуры, дизайна. Учиться здесь будут – бесплатно – подростки от 14 до 18 лет.

- Новосибирская область отмечает юбилей – 85-лет. И новая школа – достойный подарок её будущему. Творчество в нашем регионе – особенное, тесно связанное с наукой, «цифрой», искусственным интеллектом. И это неслучайно, ведь мы – высоконаучный регион. Лучшие преподаватели, самое современное оборудование, комфортные условия, созданные в этой Школе, позволят готовить кадры для креативной сферы региона. Желаю творческих успехов, реализации талантов», — обратилась к участникам официальной церемонии открытия школы замгубернатора региона Ирина Мануйлова.

Школа креативных индустрий создана на площадке Новосибирского областного колледжа культуры и искусств по заявке на финансирование Министерства культуры РФ, которую подала и выиграла Новосибирская область.

Обучаться в школе смогут 120 человек. Из федерального бюджета и бюджета Новосибирской области на неё было выделено 53 миллиона 15 миллионов соответственно.

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