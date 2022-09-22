Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 12:30

В Новосибирске обнаружили 8 тысяч бесхозных объектов

Сейчас прокуроры проводят работу, чтобы понять, кому они принадлежат
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Больше 8 тысяч объектов сейчас без "хозяина".

Больше 8 тысяч объектов сейчас без "хозяина".

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске обнаружили 8 тысяч бесхозных объектов. Об этом КП-Новосибирск рассказал Роман Сивак, прокурор города.

- У нас более 8 тысяч объектов разного свойства, которые никому не принадлежат. Они должны стоять на учете у органов власти. Среди них: и дороги, и здания, и земельные участки, - рассказал КП-Новосибирск Роман Сивак.

Как уточнил прокурор, каждый из объектов поставят на на учет. Это необходимо, чтобы назначить лицо, которое будет заниматься его обслуживанием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber