Больше 8 тысяч объектов сейчас без "хозяина". Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске обнаружили 8 тысяч бесхозных объектов. Об этом КП-Новосибирск рассказал Роман Сивак, прокурор города.

- У нас более 8 тысяч объектов разного свойства, которые никому не принадлежат. Они должны стоять на учете у органов власти. Среди них: и дороги, и здания, и земельные участки, - рассказал КП-Новосибирск Роман Сивак.

Как уточнил прокурор, каждый из объектов поставят на на учет. Это необходимо, чтобы назначить лицо, которое будет заниматься его обслуживанием.

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