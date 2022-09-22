В Новосибирске задержали женщину, укравшую телефон в электричке

В Новосибирске транспортные полицейские задержали женщину, совершившую кражу в электричке. Фото: УТ МВД России по СФО

В Новосибирске транспортные полицейские задержали женщину, совершившую кражу в электричке. Как рассказали в УТ МВД России по СФО, сибирячка забрала себе чужой телефон.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск обратился 30-летний житель Новосибирской области. Мужчина рассказал, что забыл мобильный телефон на сидении в одном из вагонов. А потом мобильник пропал.

Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Оказалось, что телефон украла ранее судимая 35-летняя жительница города Болотное.

Женщина рассказала, что в Новосибирске села в электричку сообщением Новосибирск-Главный – Болотное. В первом вагоне электропоезда она обнаружила на сидении забытый мобильный. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что на нее никто не смотрит, сибирячка забрала устройство себе.

По прибытии в Болотное подозреваемая продала телефон незнакомцу за полторы тысячи рублей. Вырученные деньги она потратила на себя.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber