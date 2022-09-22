Сибиряк выплатил алименты 7-летнему сыну, испугавшись уголовной ответственности. Фото: УФССП по НСО.

В Новосибирской области житель поселка Колывань задолжал по алиментам 7-летнему сыну 50 тысяч рублей. Он не содержал ребенка с февраля прошлого года. Приставам говорил, что у него жизненные сложности. Мол, нет работы и денег, соответственно, тоже нет.

Судебный пристав направила горе-отца в Центр занятости для того, чтобы он смог найти работу. Но и это не помогло. Задолженность мужчина не гасил, поэтому его привлекли к административной ответственности, назначив ему 20 часов обязательных работ.

Как пояснили в УФССП по Новосибирской области, если после этого должник не оплатил бы алименты, на него завели бы уголовное дело. Пристав осведомила об этом нерадивого отца. Тогда тот, испугавшись уголовного преследования, погасил долг полностью. Однако отработать 20 часов ему все же придется.

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